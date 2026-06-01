Как региональные бренды помогают развивать экономику ЦФО

ГУ и НМПТ — особые объекты интеллектуальной собственности: к уже зарегистрированному региональному бренду могут присоединиться другие товаропроизводители региона, если они производят продукцию с такими же качествами и документально это подтвердили. Тогда их включают в состав правообладателей ГУ или НМПТ. Также производители могут объединиться и подать коллективную заявку на регистрацию бренда для схожих по характеристикам и процессу производства товаров.