Как региональные бренды помогают развивать экономику ЦФО

Что же такое региональный бренд?
В широком смысле — это своего рода визитная карточка территории, которая складывается из её истории, культуры, продуктов, символов, визуальных впечатлений и образов выдающихся людей или ярких персонажей.
Как термин «региональный бренд» обозначает объекты интеллектуальных прав — географическое указание и наименование места происхождения товара, которые регистрирует Роспатент. Эти понятия подчеркивают связь товара с местом его производства и его уникальность, определенную географией территории.
Например, Центральный федеральный округ славится жостовской росписью, хохломой, палехской миниатюрой и другими зарегистрированными товарами. Подобные бренды известны не только в России, но и далеко за ее пределами. Они стали символами мастерства и таланта местных умельцев. Возрождение этих промыслов в современности — настоящий подарок для любителей искусства и культуры.
Еще ЦФО может похвастаться развитой промышленностью и сельским хозяйством. Здесь производят товары массового потребления и уникальные продукты питания: например, текстиль, керамика или знаменитые сыры и выпечка. Это открывает огромные возможности для регистрации региональных брендов, и уже сегодня здесь зарегистрировано множество уникальных местных товаров.
Многие местные изделия народных художественных промыслов, такие, например, как гжельская керамика или хохлома, известны далеко за пределами региона и за рубежом. Производства процветают и развиваются, эстетика этих брендов становится востребованной в других отраслях. Все это работает на общий экономический рост регионов. Сильный региональный бренд повышает самооценку местных жителей и может способствовать притоку населения, так как влияет на занятость населения, а зачастую на досуг и повседневные людей.
Расскажем о некоторых брендах Центральной России.
Пряник Смоленский
Первое географическое указание Смоленской области
Пряник Смоленский создается руками опытных кондитеров по аутентичным проверенным рецептам и строгим стандартам качества: только натуральные продукты и ароматные специи.
Традиции выпечки корнями уходят в Средневековье. Расписные печатные пряники с символикой древнейшего русского города подавались даже к царскому столу. В советские годы было налажено промышленное производство, пряник стал визитной карточкой города.
Рецепт смоленского заварного медового пряника возродила коренная смолянка. Кондитер Ирина Демьянова в юности работала на советском предприятии, которое выпускало пряник с особым вкусом. После развала производства в 90-х рецепт и технологии были утрачены.
Став успешным кондитером-предпринимателем и опытным технологом, Ирина восстановила состав пряника, нашла аутентичные печатные формы, по крупицам собрала секреты рецепта и возродила смоленский гастрономический символ.
Смоленская вышивка
Географическое указание (ГУ) Смоленской области
Древнее искусство корнями уходит в глубокую старину, отражает верования предков и культурные связи Смоленщины с соседями.
Мастерицы Смоленского края создали оригинальные образцы вышивального творчества:
- базовый геометрический орнамент на льняном или хлопковом полотне дополняют изображения птиц, женских и мужских фигур, деревьев, церквей;
- в цветах — сочетание основного красного узора с белыми, черными, синими и желтыми элементами.
В истории развития Смоленской вышивки огромную роль сыграла в конце XIX — начале XX века княгиня Мария Тенишева — меценат, коллекционер, художник-эмальер, выдающаяся женщина своего времени. Она создала в своем имении Талашкино вышивальные мастерские. Эскизы рисовали лучшие художники той эпохи — Репин, Врубель, Серов, Малютин, Рерих и другие. А крестьянки вносили в узоры свое видение.
В1907 году княгиня Тенишева устроила выставку в парижском Лувре и представила европейской публике русское народное декоративное искусство, которое покорило модный и ювелирный мир французской столицы.
В наши дни хранят традиции и создают на их основе современные вышитые изделия мастера предприятия «Смоленская вышивка имени Марии Клавдиевны Тенишевой».
Покровский пряник
Географическое указание (ГУ) Владимирской области
Секрет приготовления сырцовых пряников мастера купеческого Покрова издавна передавали из поколения в поколение. Со временем пряничное ремесло в городке угасло.
Возродил производство пряников в конце 90-х местный предприниматель Виктор Вахлин: он соединил несколько старинных рецептов, в том числе рецепты своей бабушки, и воссоздал незабываемый вкус любимого лакомства. Вахлин впервые использовал в качестве начинки вареное сгущенное молоко с грецким орехом, что добавило оригинальности выпечке.
В составе Покровского пряника — только натуральные продукты и пряности, начинка из фруктов, ягод, орехов. Каждый пряник изготавливают вручную в деревянных печатных формах, как и столетия назад. Роспись глазурью тоже эксклюзивная, ручная.
Белёвская меренга
Наименование места происхождения товара (НМПТ) Тульской области
Белёвский район Тульской области славится своими яблоками. Местные кисло-сладкие сорта и ароматные летние ягоды — основа неповторимого вкуса Белёвской меренги.
Традиции изготовления меренги передаются из поколения в поколение с XIX века. Нежный продукт создают из пюре взбитых печеных яблок и яичного белка, подсушивая в печи при строго выверенных температурах.
Полезный и вкусный десерт ручной работы, воздушный, хрустящий, совершенно не содержит сахара и богат витаминами, в том числе РР и В2.
Белёвская меренга хорошо известна в нашей стране и за её пределами, отмечена золотыми медалями и другими наградами отечественных и международных конкурсов и фестивалей.
Брянская малина
Географическое указание (ГУ) Брянской области
Вкус Брянской малины сложно перепутать с каким-либо другим — он яркий, узнаваемый, невероятно сладкий, но с легкой освежающей кислинкой.
Секрет — рыхлые песчаные почвы Брянщины, влажный климат и труд брянских селекционеров. Их опыт и традиции накоплены с 1960-х, когда в Брянской области был открыт Кокинский опорный пункт института садоводства.
Ученые создали сорта ремонтантного типа, которые в климатических условиях Брянщины быстро растут, плодоносят в конце лета — начале осени, дают рекордные урожаи крупных ароматных ягод. Малину сразу после сбора пакуют и отправляют в торговые сети области и других регионов.
Коломенский калач
Наименование места происхождения товара (НМПТ) Московской области
Гордость подмосковной Коломны, Коломенский калач, появился примерно в XIV веке. Коломенские калачники достигли особого мастерства в его приготовлении.
Благодаря особенностям судоходства по древней Москве-реке местные пекари имели доступ ко всем сортам муки, перевозимой этим водным путем, и активно экспериментировали с составом калачного теста.
Особый коломенский мучной купаж с определенными пропорциями мягкой муки и крупчатки, а также хмелевая закваска создают своеобразный вкус и текстуру продукта, которые стали узнаваемыми по всей России и за ее пределами. Калачи из такого теста не черствели длительное время. В XIX веке их замораживали и везли в Париж, где оттаивали в горячих полотенцах и подавали как свежеиспеченные.
Современные мастера калачного ремесла бережно хранят традиции, сочетая их с технологическими новшествами.
Зарайская коврижка
Географическое указание (ГУ) Московской области
Медовый гастрономический сувенир вобрал в себя традиции купеческого Зарайска и советского Хлебокомбината, где коврижка массово производилась с 1930-х годов.
Рецептура тех лет была утрачена в лихие 90-е, и Коврижка Зарайская исчезла на десятилетия. Но предприниматель Галина Спиридонова на основе традиционного рецепта воссоздала рецепт. Все началось с приготовления нескольких коврижек для храма в Зарайском Кремле, и совсем скоро Коврижка Зарайская завоевала сердца местных жителей и гостей города.
В Зарайске была открыта первая в России Коврижечная, в которой можно попробовать разные виды коврижки и принять участие в мастер-классе по выпечке.
Шуйское мыло
Географическое указание (ГУ) Ивановской области
Мыло мягких природных оттенков c тонким ароматом производят вручную особым способом. Для его изготовления берут только местную воду из подземных источников, используют хвою сосны и ели из Шуйских лесов, местные лекарственные травы, такие как ромашка, календула, чистотел, мята. Основа Шуйского мыла - растительные жиры и натуральные эфирные масла, а еще полезные добавки - косметическая глина, зелёный чай, прополис, деготь и многие другие.
Шуйское мыло имеет давнюю историю. Мыловарение — один из древнейших промыслов города, упоминается в старинных рукописях. Брусок мыла изображен на гербе Шуи с XVIII века и сохранен в современном гербе города.
Какой товар может получить статус регионального бренда?
Получить статус регионального бренда может только товар, который уже завоевал признание у потребителей, процесс его изготовления полностью или в значительной мере реализуется именно в этом месте, а на его уникальные качества влияют особенности региона: культура, история, традиции, географическое положение, климат, почвы, мастерство местных жителей и другие.
В каждом регионе с богатой историей и традициями можно обнаружить местные товары, которые производятся только здесь и обладают уникальными особенностями: ремесленные изделия, продукты питания и напитки, сельскохозяйственная и промышленная продукция, редкие ископаемые материалы и другие.
Когда мы слышим названия «Вологодское кружево», «Тульский пряник», «Гжель» или «Алтайский мед», то понимаем, в каком регионе их изготовили. Эти изделия стали символами своих мест, отражают их своеобразие, влияют на имидж территории и привлекают туда туристов и инвестиции.
Зарегистрированный бренд играет роль визитной карточки региона, дополняет его уникальные культурные и экономические особенности. Регионы без узнаваемого бренда могут испытывать трудности в развитии экономики и привлечении инвестиций. Их имидж может быть менее привлекательным, чем у соседних регионов с сильными брендами.
Производители могут зарегистрировать такие товары в Роспатенте в качестве региональных брендов: как географическое указание (ГУ) или наименование места происхождения товара (НМПТ). Эти средства индивидуализации прямо и через ассоциации подчеркивают связь товара с географической областью, где расположено его производство.
Для регистрации таких товаров в качестве ГУ или НМПТ необходимо собрать документы, подтверждающие определенные качества товара, его историческую связь с конкретной территорией, влияние местоположения производства на уникальность продукта, другие необходимые справки и свидетельства, подготовить заявку и подать ее в Роспатент. В этом заявителю содействуют и эксперты Роспатента-ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности проводит все этапы экспертизы при регистрации объектов интеллектуальной собственности), и местные власти.
ГУ и НМПТ — особые объекты интеллектуальной собственности: к уже зарегистрированному региональному бренду могут присоединиться другие товаропроизводители региона, если они производят продукцию с такими же качествами и документально это подтвердили. Тогда их включают в состав правообладателей ГУ или НМПТ. Также производители могут объединиться и подать коллективную заявку на регистрацию бренда для схожих по характеристикам и процессу производства товаров.