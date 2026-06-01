Как региональные бренды помогают развивать экономику ЦФО

В современном мире для эффективного развития региона важную роль играет уникальный образ, который отличает это место от других территорий. Он отражает культурный и экономический потенциал региона, помогает привлечь инвестиции, служит источником гордости для местных жителей и укрепляет их чувство принадлежности к своему краю. Одним из инструментов создания положительного образа территории является региональный бренд.

Источник: Смоленская вышивка им М.К. Тенишевой



Что же такое региональный бренд?

В широком смысле — это своего рода визитная карточка территории, которая складывается из её истории, культуры, продуктов, символов, визуальных впечатлений и образов выдающихся людей или ярких персонажей.

Как термин «региональный бренд» обозначает объекты интеллектуальных прав — географическое указание и наименование места происхождения товара, которые регистрирует Роспатент. Эти понятия подчеркивают связь товара с местом его производства и его уникальность, определенную географией территории.

Например, Центральный федеральный округ славится жостовской росписью, хохломой, палехской миниатюрой и другими зарегистрированными товарами. Подобные бренды известны не только в России, но и далеко за ее пределами. Они стали символами мастерства и таланта местных умельцев. Возрождение этих промыслов в современности — настоящий подарок для любителей искусства и культуры.

Еще ЦФО может похвастаться развитой промышленностью и сельским хозяйством. Здесь производят товары массового потребления и уникальные продукты питания: например, текстиль, керамика или знаменитые сыры и выпечка. Это открывает огромные возможности для регистрации региональных брендов, и уже сегодня здесь зарегистрировано множество уникальных местных товаров.

Многие местные изделия народных художественных промыслов, такие, например, как гжельская керамика или хохлома, известны далеко за пределами региона и за рубежом. Производства процветают и развиваются, эстетика этих брендов становится востребованной в других отраслях. Все это работает на общий экономический рост регионов. Сильный региональный бренд повышает самооценку местных жителей и может способствовать притоку населения, так как влияет на занятость населения, а зачастую на досуг и повседневные людей.

Денис Савченко
Советник Центра товарных знаков и промышленных образцов ФИПС

Расскажем о некоторых брендах Центральной России.

Пряник Смоленский

Первое географическое указание Смоленской области

Пряник Смоленский создается руками опытных кондитеров по аутентичным проверенным рецептам и строгим стандартам качества: только натуральные продукты и ароматные специи.

Традиции выпечки корнями уходят в Средневековье. Расписные печатные пряники с символикой древнейшего русского города подавались даже к царскому столу. В советские годы было налажено промышленное производство, пряник стал визитной карточкой города.

Рецепт смоленского заварного медового пряника возродила коренная смолянка. Кондитер Ирина Демьянова в юности работала на советском предприятии, которое выпускало пряник с особым вкусом. После развала производства в 90-х рецепт и технологии были утрачены.

Став успешным кондитером-предпринимателем и опытным технологом, Ирина восстановила состав пряника, нашла аутентичные печатные формы, по крупицам собрала секреты рецепта и возродила смоленский гастрономический символ.

Смоленская вышивка

Географическое указание (ГУ) Смоленской области

Древнее искусство корнями уходит в глубокую старину, отражает верования предков и культурные связи Смоленщины с соседями.

Мастерицы Смоленского края создали оригинальные образцы вышивального творчества:

  • базовый геометрический орнамент на льняном или хлопковом полотне дополняют изображения птиц, женских и мужских фигур, деревьев, церквей;
  • в цветах — сочетание основного красного узора с белыми, черными, синими и желтыми элементами.

В истории развития Смоленской вышивки огромную роль сыграла в конце XIX — начале XX века княгиня Мария Тенишева — меценат, коллекционер, художник-эмальер, выдающаяся женщина своего времени. Она создала в своем имении Талашкино вышивальные мастерские. Эскизы рисовали лучшие художники той эпохи — Репин, Врубель, Серов, Малютин, Рерих и другие. А крестьянки вносили в узоры свое видение.

В1907 году княгиня Тенишева устроила выставку в парижском Лувре и представила европейской публике русское народное декоративное искусство, которое покорило модный и ювелирный мир французской столицы.

В наши дни хранят традиции и создают на их основе современные вышитые изделия мастера предприятия «Смоленская вышивка имени Марии Клавдиевны Тенишевой».

Покровский пряник

Источник: ООО "Покровский пряник"

Географическое указание (ГУ) Владимирской области

Секрет приготовления сырцовых пряников мастера купеческого Покрова издавна передавали из поколения в поколение. Со временем пряничное ремесло в городке угасло.

Возродил производство пряников в конце 90-х местный предприниматель Виктор Вахлин: он соединил несколько старинных рецептов, в том числе рецепты своей бабушки, и воссоздал незабываемый вкус любимого лакомства. Вахлин впервые использовал в качестве начинки вареное сгущенное молоко с грецким орехом, что добавило оригинальности выпечке.

В составе Покровского пряника — только натуральные продукты и пряности, начинка из фруктов, ягод, орехов. Каждый пряник изготавливают вручную в деревянных печатных формах, как и столетия назад. Роспись глазурью тоже эксклюзивная, ручная.

Белёвская меренга

Наименование места происхождения товара (НМПТ) Тульской области

Белёвский район Тульской области славится своими яблоками. Местные кисло-сладкие сорта и ароматные летние ягоды — основа неповторимого вкуса Белёвской меренги.

Традиции изготовления меренги передаются из поколения в поколение с XIX века. Нежный продукт создают из пюре взбитых печеных яблок и яичного белка, подсушивая в печи при строго выверенных температурах.

Полезный и вкусный десерт ручной работы, воздушный, хрустящий, совершенно не содержит сахара и богат витаминами, в том числе РР и В2.

Белёвская меренга хорошо известна в нашей стране и за её пределами, отмечена золотыми медалями и другими наградами отечественных и международных конкурсов и фестивалей.

Брянская малина

Географическое указание (ГУ) Брянской области

Вкус Брянской малины сложно перепутать с каким-либо другим — он яркий, узнаваемый, невероятно сладкий, но с легкой освежающей кислинкой.

Секрет — рыхлые песчаные почвы Брянщины, влажный климат и труд брянских селекционеров. Их опыт и традиции накоплены с 1960-х, когда в Брянской области был открыт Кокинский опорный пункт института садоводства.

Ученые создали сорта ремонтантного типа, которые в климатических условиях Брянщины быстро растут, плодоносят в конце лета — начале осени, дают рекордные урожаи крупных ароматных ягод. Малину сразу после сбора пакуют и отправляют в торговые сети области и других регионов.

Коломенский калач

Источник: Музейный кластер "Коломенский посад"

Наименование места происхождения товара (НМПТ) Московской области

Гордость подмосковной Коломны, Коломенский калач, появился примерно в XIV веке. Коломенские калачники достигли особого мастерства в его приготовлении.

Благодаря особенностям судоходства по древней Москве-реке местные пекари имели доступ ко всем сортам муки, перевозимой этим водным путем, и активно экспериментировали с составом калачного теста.

Особый коломенский мучной купаж с определенными пропорциями мягкой муки и крупчатки, а также хмелевая закваска создают своеобразный вкус и текстуру продукта, которые стали узнаваемыми по всей России и за ее пределами. Калачи из такого теста не черствели длительное время. В XIX веке их замораживали и везли в Париж, где оттаивали в горячих полотенцах и подавали как свежеиспеченные.

Современные мастера калачного ремесла бережно хранят традиции, сочетая их с технологическими новшествами.

Зарайская коврижка

Источник: Коврижка Зарайская

Географическое указание (ГУ) Московской области

Медовый гастрономический сувенир вобрал в себя традиции купеческого Зарайска и советского Хлебокомбината, где коврижка массово производилась с 1930-х годов.

Рецептура тех лет была утрачена в лихие 90-е, и Коврижка Зарайская исчезла на десятилетия. Но предприниматель Галина Спиридонова на основе традиционного рецепта воссоздала рецепт. Все началось с приготовления нескольких коврижек для храма в Зарайском Кремле, и совсем скоро Коврижка Зарайская завоевала сердца местных жителей и гостей города.

В Зарайске была открыта первая в России Коврижечная, в которой можно попробовать разные виды коврижки и принять участие в мастер-классе по выпечке.

Шуйское мыло

Географическое указание (ГУ) Ивановской области

Мыло мягких природных оттенков c тонким ароматом производят вручную особым способом. Для его изготовления берут только местную воду из подземных источников, используют хвою сосны и ели из Шуйских лесов, местные лекарственные травы, такие как ромашка, календула, чистотел, мята. Основа Шуйского мыла - растительные жиры и натуральные эфирные масла, а еще полезные добавки - косметическая глина, зелёный чай, прополис, деготь и многие другие.

Шуйское мыло имеет давнюю историю. Мыловарение — один из древнейших промыслов города, упоминается в старинных рукописях. Брусок мыла изображен на гербе Шуи с XVIII века и сохранен в современном гербе города.

Какой товар может получить статус регионального бренда?

Получить статус регионального бренда может только товар, который уже завоевал признание у потребителей, процесс его изготовления полностью или в значительной мере реализуется именно в этом месте, а на его уникальные качества влияют особенности региона: культура, история, традиции, географическое положение, климат, почвы, мастерство местных жителей и другие.

В каждом регионе с богатой историей и традициями можно обнаружить местные товары, которые производятся только здесь и обладают уникальными особенностями: ремесленные изделия, продукты питания и напитки, сельскохозяйственная и промышленная продукция, редкие ископаемые материалы и другие.

Когда мы слышим названия «Вологодское кружево», «Тульский пряник», «Гжель» или «Алтайский мед», то понимаем, в каком регионе их изготовили. Эти изделия стали символами своих мест, отражают их своеобразие, влияют на имидж территории и привлекают туда туристов и инвестиции.

Зарегистрированный бренд играет роль визитной карточки региона, дополняет его уникальные культурные и экономические особенности. Регионы без узнаваемого бренда могут испытывать трудности в развитии экономики и привлечении инвестиций. Их имидж может быть менее привлекательным, чем у соседних регионов с сильными брендами.

Алексей Сычев
Начальник отдела экспертизы заявок на наименования мест происхождения товаров и географические указания

Производители могут зарегистрировать такие товары в Роспатенте в качестве региональных брендов: как географическое указание (ГУ) или наименование места происхождения товара (НМПТ). Эти средства индивидуализации прямо и через ассоциации подчеркивают связь товара с географической областью, где расположено его производство.

Для регистрации таких товаров в качестве ГУ или НМПТ необходимо собрать документы, подтверждающие определенные качества товара, его историческую связь с конкретной территорией, влияние местоположения производства на уникальность продукта, другие необходимые справки и свидетельства, подготовить заявку и подать ее в Роспатент. В этом заявителю содействуют и эксперты Роспатента-ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности проводит все этапы экспертизы при регистрации объектов интеллектуальной собственности), и местные власти.

ГУ и НМПТ — особые объекты интеллектуальной собственности: к уже зарегистрированному региональному бренду могут присоединиться другие товаропроизводители региона, если они производят продукцию с такими же качествами и документально это подтвердили. Тогда их включают в состав правообладателей ГУ или НМПТ. Также производители могут объединиться и подать коллективную заявку на регистрацию бренда для схожих по характеристикам и процессу производства товаров.

