«Чистый воздух»: Newslab запустил спецпроект о реализации государственной экопрограммы в Красноярске и крае

Newslab и министерство экологии Красноярского края запустили спецпроект о реализации в регионе федеральной программы «Чистый воздух».
На страницах спецпроекта можно узнать, какие города Красноярского края участвуют в программе, какие экопроекты уже реализованы, ознакомиться с результатами работы, а также о том, что планируется сделать в будущем для снижения выбросов, и в каких экоакциях можно принять участие.
Кроме того, можно узнать актуальные новости в сфере экологии в крае.
Реализация проекта для Красноярска и Норильска выходит на финишную прямую в 2026 году. Целевой показатель — снижение выбросов опасных загрязняющих веществ на 20%. Для Лесосибирска, Минусинска и Ачинска предусмотрено поэтапное снижение выбросов на 50% к 2036 году.
Проект входит в состав нового национального проекта «Экологическое благополучие» под руководством Минприроды России.
Ознакомится со спецпроектом можно по ссылке.