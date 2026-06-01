Суд взыскал с ФК «Ростов» 312 млн рублей за аренду земли

Арбитражный суд Ростовской области постановил взыскать с ФК «Ростов» задолженность перед администрацией города Ростова в размере 232 млн руб. за аренду земли по адресу ул. Пойменная, 2 «А», а также 80 млн руб. пени за просрочку платеж. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.