В Кедровке Свердловской области прошел традиционный День деревни

Для гостей приготовили праздничный концерт, интерактивные игры и конкурсы.

Источник: Национальные проекты России

Традиционный День деревни состоялся в Кедровке Кушвинского муниципального округа Свердловской области в преддверии православного праздника Святой Троицы. Мероприятие организовали специалисты и творческие коллективы Центра культуры и досуга поселка Баранчинского в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в учреждении.

На праздничном концерте выступили руководители клубных формирований и участники самодеятельных коллективов. Затем ведущие провели интерактивные игры и конкурсы, в которых участвовали дети, родители и старшее поколение. Самые активные получили призы.

«Подобные праздники на селе — это больше, чем просто досуг. Это живая демонстрация общинных традиций, где каждая семья чувствует себя частью большого и дружного целого. Именно на это направлен национальный проект “Семья” — на создание среды, в которой комфортно растить детей, передавать духовно-нравственный опыт и сохранять преемственность поколений», — отметили организаторы.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.