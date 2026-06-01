В Нижнекамске сменился главный врач детской больницы

Утром 1 июня на традиционном «деловом понедельнике» в Нижнекамске объявили о кадровых изменениях в местной детской районной больнице, в состав которой входит и перинатальный центр. Пост главного врача покинул Алексей Толстиков. На его место назначили Марата Насыбуллина.
Замглавы района Александр Умников публично поблагодарил Толстикова за многолетнюю работу. Он отметил, что у Алексея Петровича немало заслуг и наград, но главное — это уважение коллег и ответственный подход к делу. Умников пожелал экс-главврачу удачи на новом месте работы.
Марат Насыбуллин — врач по образованию. В 2009 году он окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия», затем прошёл интернатуру и выучился на детского хирурга.
Свою карьеру он начал в Казани — работал в детской поликлинике № 7, а через несколько месяцев перешёл в Детскую республиканскую больницу. В 2012 году получил ещё одно образование — окончил Камскую инженерно-экономическую академию по специальности «менеджмент организации».
Дальше в его биографии были: медсанчасть «Татнефти» в Альметьевске (10 месяцев), работа в Москве в детской больнице имени Башляевой (два года), а с 2019 года — Камский детский медицинский центр в Набережных Челнах. Там Насыбуллин прошёл путь от врача до и.о. главврача. А с 2025 года он трудился в медицинской службе особой экономической зоны «Алабуга».