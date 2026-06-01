Красноярским мамам начали вручать «Набор первых» при выписке

В Красноярске мамам новорожденных начали вручать «Набор первых» при выписке из роддома. Об этом сообщили в администрации города.
Первые подарки получили женщины, которые встретили 1 июня в красноярских роддомах. Всего в День защиты детей наборы передали почти 200 мамам.
В набор входит сумка со всем необходимым в первые месяцы жизни ребенка и памятная фоторамка для снимка малыша. Внутри есть комплект на выписку с одеялом и распашонками, первая зубная щетка, прорезыватель для зубов, поильник, уголок для купания и слюнявчик.
Вещи упакованы в удобную сумку или рюкзак для родителей. Там можно носить бутылочки и другие вещи для прогулок или визитов к педиатру. Состав набора определяли вместе с опытными мамами Красноярска. Теперь такой подарок при выписке будут вручать каждой красноярке. Инициативу реализуют при поддержке губернатора Красноярского края Михаила Котюкова.
В День защиты детей глава Красноярска Сергей Верещагин посетил один из роддомов и поздравил молодых мам с рождением детей. В этот день из роддома также выписалась семья Снегиревых с первенцем Александром.
«Подарок новорождённому это знак внимания и заботы. Это первое приветствие новому жителю города. Как отец четверых детей, уверен, что всё из набора пригодится. Надеюсь, что сегодняшний старт этого доброго дела превратится в хорошую традицию нашего Красноярска, станет пусть и небольшим, но вкладом в поддержку материнства и детства. Желаю здоровья всем малышам и мамам», — сказал Сергей Верещагин, глава Красноярска.
Традицию вручения «Набора первых» будут развивать при поддержке благотворительного фонда «Добрый Красноярск».