В Красноярском крае стартовала экзаменационная кампания для выпускников

Накануне на расширенном оперативном совещании Губернатор края Михаил Котюков проверил готовность отрасли к проведению основного периода ЕГЭ и ОГЭ. В крае подготовили более 160 пунктов проведения ЕГЭ и около 290 пунктов ОГЭ — они работают в том числе в отдаленных территориях и на дому для детей с ОВЗ.