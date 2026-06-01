В Красноярском крае стартовала экзаменационная кампания для выпускников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня в регионе начались экзамены для выпускников 11-х классов, завтра к государственной итоговой аттестации присоединятся девятиклассники.

Источник: НИА Красноярск

Накануне на расширенном оперативном совещании Губернатор края Михаил Котюков проверил готовность отрасли к проведению основного периода ЕГЭ и ОГЭ. В крае подготовили более 160 пунктов проведения ЕГЭ и около 290 пунктов ОГЭ — они работают в том числе в отдаленных территориях и на дому для детей с ОВЗ.

«Важно обеспечить во всех пунктах проведения итоговой аттестации устойчивую связь и безопасность, сделать всё, чтобы экзамены прошли спокойно и без сбоев», — подчеркнул глава региона.

В этом году к организации экзаменов привлечено более 20 тысяч педагогов и специалистов. Во всех аудиториях организовано видеонаблюдение, применяется печать и сканирование материалов на месте, предусмотрены резервные каналы связи и дежурство медиков и полиции.

По словам министра образования Татьяны Гридасовой, к работе также подключены общественные наблюдатели, включая родителей и студентов.

Михаил Котюков отметил, что в этом году виден действенный результат масштабной работы Правительства по организации и поддержке профильных и специализированных классов — профильная математика стала самым популярным предметом по выбору у выпускников. Интерес к точным и естественным наукам значительно вырос, все больше ребят выбирают для сдачи экзамена информатику, химию, физику и биологию.

«Желаю всем ребятам уверенно пройти итоговые испытания, достойно показать всё, чему научились за школьные годы. Удачи!» — добавил губернатор.