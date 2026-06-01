Задолженность жителей Тамбовской области по ипотеке выросла до 74,5 млрд

Тамбовчане также взяли 404 ипотечных кредита на 2 млрд руб. для покупки жилья в новостройках. Число договоров выросло на 25% год к году, объем — на 24,5%. Ипотечный портфель по новостройкам увеличился на 9,5% — до 15,2 млрд руб. Средний размер кредита на новое жилье снизился с 5 до 4,9 млн рублей, а средний срок сократился с 27,7 до 26,9 года. По данным ДОМ.РФ, почти 37% всех ипотечных выдач в регионе пришлись на программы с господдержкой. Почти весь объем льготной ипотеки обеспечила «Семейная ипотека» — 97,6% выдач с господдержкой. По этой программе оформили 372 кредита на 1,5 млрд рублей.