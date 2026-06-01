Водоем в Нижегородской области не отвечает санитарным требованиям

В Роспотребнадзоре Нижегородской области проверили воду в озерах и прудах региона, чтобы убедиться в ее соответствии санитарным нормам. Оказалось, что пробы из одного водоема не отвечают требованиям по бактериологическим показателям.
По информации ведомства, специалисты провели более 800 исследований: они изучили пробы воды на санитарно-химические и санитарно-микробиологические, а также паразитологические и вирусологические показатели. Единственный водоем региона, где было выявлено несоответствие — Верхний пруд в Выксе.
На момент открытия купального сезона, 1 июня, безопасной признана вода в Сортировочном, Больничном, Лунском, Пестичном, Светлоярском, Силикатном озерах, а также Верхнем и Третьем озерах на Щелоковском хуторе, озере в парке культуры и отдыха в Нижнем Новгороде.
Также купаться разрешено в Юрасовском озере на Бору.