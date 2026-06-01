Движение транспорта в центре Красноярска ограничат для ремонта теплосети

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сибирская генерирующая компания приступает к капитальному ремонту тепловой сети в центре Красноярска. Для выполнения работ с 9:00 2 июня до 18:00 11 июня будет ограничено движение автотранспорта на двух участках.
На улице Карла Маркса проезжую часть сузят до трёх полос на участке от дома № 49 до пересечения с улицей Парижской Коммуны. Также движение будет ограничено до одной полосы по улице Парижской Коммуны — от дома № 38 по улице Карла Маркса до пересечения с улицей Урицкого.
Кроме того, на этой неделе ожидается ещё одно ограничение движения в районе дома № 47 по улице Карла Маркса. Планируется перекрытие двух правых полос по ходу движения на участке протяжённостью около 15 метров. О точных сроках этого ограничения СГК сообщит дополнительно.
Ограничения необходимы для безопасного проведения капитального ремонта тепловой сети. Работы позволят обновить участок коммуникаций и повысить надёжность теплоснабжения центральной части города в предстоящий отопительный сезон.
Напомним, с 2020 года СГК реализует в Красноярске беспрецедентную по масштабам программу обновления системы теплоснабжения. За это время Компания заменила и модернизировала значительные объёмы тепловых сетей, что уже дало заметный результат: три последних зимы Красноярск проходил без серьёзных инцидентов на тепловых коммуникациях.
СГК просит водителей заранее учитывать изменения при планировании маршрутов и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Эти работы необходимы, чтобы город спокойно вошёл в зиму.