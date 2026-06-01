1 июня исполнилось три года фонду «Защитники Отечества»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 1 июня 2026 года исполняется три года с момента открытия филиалов Государственного фонда «Защитники Отечества» во всех регионах России. Фонд постоянно развивает комплексную систему оказания помощи ветеранам СВО и их близким.
Фонд «Защитники Отечества» содействует ветеранам СВО и членам их семей в получении мер поддержки по различным направлениям — от медицинской реабилитации до трудоустройства и вовлечения в патриотическое воспитание молодежи. В своей работе фонд опирается на обратную связь от участников спецоперации и их близких.
За время работы регионального филиала фонда «Защитники Отечества» поступило более 88 тысяч запросов от героев и их близких. Чаще всего в фонд поступают обращения, связанные с назначением мер социальной поддержки, получением денежных выплат, оформлением удостоверения ветерана боевых действий, юридической помощью. Важно, что меры поддержки фонда постоянно расширяются. С марта прошлого года фонд «Защитники Отечества» оказывает поддержку членам семей пропавших без вести участников СВО.
С мая 2026 года фонд «Защитники Отечества» начал прием заявлений на получение удостоверений ветеранов боевых действий участниками подразделений «Шторм Z». Решение о выдаче удостоверений принимает комиссия Министерства обороны.
В конце 2025 года Президент России поддержал инициативу фонда о включении в контур его работы действующих военнослужащих с инвалидностью, а также участников отражения агрессии на приграничных территориях, получивших в результате этого инвалидность. Благодаря этому фонд будет обеспечивать их техническими средствами реабилитации, адаптацией жилых помещений. Военнослужащих будут вовлекать в занятия адаптивной физической культурой и спортом.
