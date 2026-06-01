Ася Лавринович — как писать книги тиражом 1,5 млн

Ася Лавринович сегодня — один из кумиров молодых читательниц, её книги изданы тиражом более 1,5 миллионов экземпляров. Они написаны хорошим, простым и правильным языком, что не удивительно: автор — профессиональный журналист. А ещё в них нет крепких выражений, их спокойно можно читать подросткам.
О признании аудитории свидетельствовала та очередь за автографами, которая выстроилась к популярному автору на прошедшем в мае 2026 г. в Волгограде Книжном фестивале, — раздавать их и фотографироваться с поклонницами Асе пришлось более двух часов. А до этого ещё больше часа питерская писательница отвечала на вопросы многочисленной аудитории. На этой встрече побывал и журналист «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье".
«В Волгограде испытала шок».
— Мне очень нравится Волгоград, — рассказала Ася Лавринович. — Я здесь не впервые, и хорошо помню свои первые впечатления о вашем городе, они были очень яркими. Я выросла в Челябинской области, в городе Копейск, и вот в 2009 г. мы с родителями впервые оказались в Волгограде. Здесь я поняла, что такое настоящая жара. Мы вышли из машины — было 36 градусов! Я никогда подобного ранее не испытывала.
И ещё символично, что мы сегодня встретились на улице Мира — у меня есть роман, который так и называется «На улице Мира». Улица Мира есть и в Питере, где я сейчас живу.
Этот город — моё нынешнее место силы. Переехала я в своё время вслед за мужем — он художник. Питер стал родным и для меня. Особенно люблю приезжать на нашу дачу в Ленинградской области, ложиться на траву и смотреть в облака… Так я восстанавливаюсь и напитываюсь энергией.
— Вам 36 лет, но вы успели написать уже много книг. Как происходит сам процесс создания? Это вдохновение, творчество или больше дисциплина?
— У меня это дисциплина. Никакого вдохновения я не жду. Признаться, я ленивая, а ещё тревожная. Если мне говорят в издательстве: Ася, напиши книгу, а сдать можешь, когда будет готова, — то она не будет сдана никогда. Я просто не соберусь. Мне необходим дедлайн, иначе я буду откладывать и откладывать, а ещё тревожиться. Тревога уходит, только когда пишу.
Мне необходимы чёткие сроки, тогда я собираюсь. Если начала писать, то обязательно работаю каждый день, иначе я теряю нить повествования и утрачиваю связь с героями. И пока до конца не доведу, ничем другим заниматься не стану. А это непросто. Для меня написать книгу — это прямо ничего себе! Поэтому всеми своими книгами я горжусь.
Вот меня спросили у вас в Волгограде: как бы я назвала роман о своей жизни? Отвечаю: «Как себя превозмогать».
При всём при этом мои книги — они несерьёзные. У меня нет цели написать что-то философское. Я хочу, чтобы люди отдохнули, расслабились, посмеялись, чтобы у них повысилось настроение, чтобы, прочитав книгу, они отдали её кому-то ещё…
— А идеи откуда берутся?
— Приходят сами собой, спасибо моей буйной фантазии. Некоторые свои произведения, например, роман про шоу-бизнес создавала по сториз известных людей в соцсетях. Я стараюсь быть наблюдательной, всё замечать, все детали сразу записываю — писателю иначе никак нельзя. А потом как-то всё складывается в одну картину, даже имена приходят сами собой, и я точно знаю, как будут звать героя.
Некоторые вещи беру и из своей жизни — а приключений у меня хватает, даже слишком. Так, однажды я вышла из поезда ночью на чужой станции. Домой потом пришлось добираться на бетономешалке…
«Меня не узнают на улице».
— Как вы стали писателем?
— Я с детства любила читать — особенно увлекали книги о событиях Великой Отечественной войны, классика, а также рассказы о животных. Однако в школе я думала пойти учиться на театрального режиссёра. Посещала любительскую театральную студию, у нас там была молодая, обаятельная и талантливая руководитель, и до чего мне там нравилось! Я думала: вот выучусь, и у меня будет своя театральная студия. И в какой-то мере эта мечта сбылась: я мысленно руковожу своими героями, расставляю их по мизансценам, то есть всё равно выступаю режиссёром, пусть и на книжных страницах. А вообще у меня образование журналиста. Пробовала учиться и на юриста, но поняла — не моё.
— Не боитесь, что сюжеты иссякнут?
— Конечно, такой страх есть, но пока всё хорошо. Ещё не хочу повторяться, всегда ищу такие повороты и темы, которые я не затрагивала, пробую себя в разных жанрах, включая детективный, вот только фэнтази — это не моё.
Закончив книгу, я делаю перерыв на месяц-два. В это время стараюсь много ездить, общаться с читателями, приезжать на такие фестивали, как в Волгограде, видеть глаза людей, получать от них слова поддержки. Для меня это очень важно.
— А эти люди, ваши поклонники, они меняются с годами?
— Я начала активно встречаться с читателями с 2022 г., после пандемии, и могу сказать, что нет, за это время мои читатели не изменились, они прежние. Замечаю, что все они похожи на меня, и понимаю, что их притягивает мой внутренний мир, он им созвучен, у нас одинаковая энергетика.
Так приятно, когда на встречи со мной приходят представители разных поколений одной семьи — бабушка, мама и внучка. Да, мои книги рассчитаны на подростков, но, думаю, они интересны и тем взрослым, кто испытывает ностальгию по прошлому или кто хочет лучше понять своего ребёнка. Есть династии в профессиях, а у меня — династии читателей.
— Вас не утомляет популярность?
— Писательская популярность — она не такая, как, например, в шоу-бизнесе. Меня не узнают на улице, я спокойно хожу по магазинам. Вообще я не медийная личность, масштабов своей популярности не осознаю. Просто так сложилось, что уже 10 лет я пишу книги, и мне это нравится.