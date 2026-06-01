Ася Лавринович — как писать книги тиражом 1,5 млн

— Я с детства любила читать — особенно увлекали книги о событиях Великой Оте­чественной войны, классика, а также рассказы о животных. Однако в школе я думала пойти учиться на театрального режиссёра. Посещала любительскую театральную студию, у нас там была молодая, обаятельная и талантливая руководитель, и до чего мне там нравилось! Я думала: вот выучусь, и у меня будет своя театральная студия. И в какой-то мере эта мечта сбылась: я мысленно руковожу своими героями, расставляю их по мизансценам, то есть всё равно выступаю режиссёром, пусть и на книжных страницах. А вообще у меня образование журналиста. Пробовала учиться и на юриста, но поняла — не моё.