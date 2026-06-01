Глава МВД наградил полицейских за спасение семьи при пожаре в Шахунье

Глава МВД России Владимир Колокольцев решил наградить полицейских, которые спасли мать с младенцем из пожара в Шахунье.

Источник: Живем в Нижнем

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев решил наградить нижегородских полицейских, которые спасли мать с младенцем при пожаре в Шахунье, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк..

Начальник ГАИ по Шахунье Александр Комиссаров в свободное от службы время ехал по городу и заметил клубы черного дыма над домом в переулке Весенний. Он позвонил в экстренные службы и отправился на помощь вместе с коллегами.

В помещении находились женщина с полугодовалым ребенком, которые еще не успели заметить пожар. Полицейские помогли семье выбраться из горящего здания. После этого они вернулись в дом и обесточили его, выпустили кота и освободили из клетки крысу. Покидать здание сотрудникам полиции пришлось через окно.

До прибытия пожарных полицейские вместе с соседями помогали локализовать возгорание.

