Глава МВД наградил полицейских за спасение семьи при пожаре в Шахунье

В помещении находились женщина с полугодовалым ребенком, которые еще не успели заметить пожар. Полицейские помогли семье выбраться из горящего здания. После этого они вернулись в дом и обесточили его, выпустили кота и освободили из клетки крысу. Покидать здание сотрудникам полиции пришлось через окно.