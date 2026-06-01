Красноярцы в День России смогут увидеть малый парад планет

Вечером 12 июня, в День России, жители Красноярска смогут увидеть малый парад планет. Как рассказали в обсерватории Университета Решетнева, после заката нужно будет смотреть в сторону западного горизонта, чтобы увидеть Меркурий, Юпитер и Венеру.
Все три планеты будут хорошо видны невооруженным глазом.
— Примерно с 17 июня к этому выравниванию присоединится очень тонкий серп Луны, — говорит руководитель обсерватории Сергей Веселков.
Кроме того, 12 июня днем Луна будет находиться рядом с красноватым Марсом.
