Красноярцы в День России смогут увидеть малый парад планет

Вечером 12 июня, в День России, жители Красноярска смогут увидеть малый парад планет. Как рассказали в обсерватории Университета Решетнева, после заката нужно будет смотреть в сторону западного горизонта, чтобы увидеть Меркурий, Юпитер и Венеру.