Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцы в День России смогут увидеть малый парад планет

Венера, Юпитер и Меркурий выстроятся в одну линию.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 12 июня, в День России, жители Красноярска смогут увидеть малый парад планет. Как рассказали в обсерватории Университета Решетнева, после заката нужно будет смотреть в сторону западного горизонта, чтобы увидеть Меркурий, Юпитер и Венеру.

Все три планеты будут хорошо видны невооруженным глазом.

— Примерно с 17 июня к этому выравниванию присоединится очень тонкий серп Луны, — говорит руководитель обсерватории Сергей Веселков.

Кроме того, 12 июня днем Луна будет находиться рядом с красноватым Марсом.

Ранее мы писали, что реку Тебюлех-Сала, расположенную в Таймырском Долгано-Ненецком округе, официально внесли в Государственный каталог географических названий. Место на карте она получила после анализа справочных материалов.