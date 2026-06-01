Домохозяйка из Волгограда сразится в кулинарном баттле против шефов

Уроженка Волгограда Ксения Сазонтьева примет участие в проекте «Домохозяйки против шефов» на телеканале «Пятница!». 41-летняя домохозяйка не побоялась выйти на битву против поваров под руководством шефа Константина Ивлева, в числе которых — ее популярный муж, телеведущий Владимир Маркони.
За команду Ивлева также выступают ведущий Сергей Дружко, комик Михаил Стогниенко, актеры Сергей Романович и Александр Волохов. На стороне Ольги Картунковой — их жёны.
«Сегодня в проекте мы выясним, кто главный на кухне — я или муж», — заявляет волгоградка.
Участники приготовят национальное грузинское блюдо «Сациви». Оценит их мастерство блогер и телеведущий Роман Каграманов.
Начало 1 июня в 19:00. 16+
