Бастрыкин поручил ускорить расследование дела о разбитой дороге в Прикамье

В ноябре 2025 года глава СК уже поручал представить доклад.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование дела о разбитой и размытой дороге в Чайковском округе, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

В ведомстве напомнили, что поводом для вмешательства стало обращение жителей в приёмную главы СК в соцсетях. Они жалуются, что участок дороги между деревней Опары и селом Вассята годами находится в непригодном состоянии: асфальта нет, дорога в ямах и колеях, в дождь её размывает. Проезд, в том числе школьного автобуса, затруднён.

Уголовное дело расследуется с ноября 2025 года, но до сих пор меры к решению проблемы не приняты. Бастрыкин поручил ускорить расследование и доложить о результатах, а также о работе по восстановлению прав жителей на качественные дороги.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в Верещагинском округе отремонтировали дорогу после вмешательства Александра Бастрыкина.