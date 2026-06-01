В Твери создали катализаторы для производства лекарств, топлива и сырья

ТВЕРЬ, 1 июня. /ТАСС/. Ученые Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) разработали катализаторы для производства лекарств, топлива и химического сырья, обеспечивающие достижение нужного результата более чем в 90% случаев без использования экстремальных условий. Это позволяет снизить себестоимость производства и устранить проблему разрушения продукта из-за высоких температур, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Ученые ТвГТУ разработали новую модель катализаторов для производства лекарственных препаратов, топливных компонентов и химического сырья. Технология основана на использовании пористых ароматических полимеров, способных стабилизировать одиночные атомы металлов и металлосодержащие нанокластеры», — пояснили в вузе.
По данным пресс-службы, новая методика позволяет создавать каталитические системы на основе палладия, рутения, серебра, никеля, кобальта, меди и цинка. Такие материалы применимы при производстве лекарственных веществ, ароматических соединений, лакокрасочных материалов и компонентов экологичного топлива. «Разработанные полимерные носители обеспечивают высокую стабильность каталитически активных частиц и позволяют управлять их структурой на наноуровне. В ходе экспериментов ученые достигли конверсии реакций до 100% при селективности свыше 90% в мягких технологических условиях», — пояснили эксперты.
Отмечается, что главное преимущество разработки заключается в возможности использования более мягких условий синтеза, что снижает себестоимость производства, устраняет проблему термической деструкции конечного продукта и полупродуктов, а также обеспечивает дополнительный экологический эффект.
Разработанные материалы позволяют получать гамма-валеролактон — «зеленый» растворитель и компонент биотоплива — из растительной биомассы, а также использовать их в качестве сорбентов для очистки промышленных сточных вод от антибиотиков, красителей, фенолов и тяжелых металлов: они устойчивы к агрессивным средам и высоким температурам и сочетают свойства катализаторов нового поколения и высокопрочных полимеров. На текущий момент практическое применение катализатора не осуществлялось, пояснили разработчики. При этом промышленный синтез катализаторов можно внедрить на базе Редкинского катализаторного завода, а технологии с использованием этих катализаторов для синтеза фармацевтических субстанций и препаратов — на базе завода «Фармконцепт» (Редкино) и завода компании «ДЕКО» (Вышний Волочек).