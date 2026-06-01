В России начали маркировать кофе и цикорий

РИА Новости: в России с 1 июня стартовала маркировка кофе и цикория.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Маркировка кофе и цикория стартует в России с 1 июня, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак»).

«С 1 июня 2026 года расширяется перечень растворимых напитков, маркируемых в системе “Честный знак”. Теперь коды появятся в том числе на кофе и цикории», — сообщили в ЦРПТ.

Там отметили, что продукция, которая поступила в оборот до старта требований, может продаваться без кодов маркировки до истечения срока годности.

«Теперь каждый потребитель сможет проверить эту продукцию на легальность и безопасность в один клик — достаточно отсканировать код в приложении “Честный знак”, — добавили там.

Код покажет, кто произвел или ввез товар, точную информацию о позиции, ее срок годности и разрешительные документы. Если к кофе или цикорию возникнут вопросы, приложение предупредит об этом.