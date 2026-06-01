Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян заявил, что Армения продолжит работать в ЕАЭС до неизбежного выбора с ЕС

Сроки возможного референдума пока не определены.

Источник: Клопс.ru

Армения продолжит участвовать в работе ЕАЭС, пока вопрос выбора между объединением и Евросоюзом не станет неизбежным. Об этом, ссылаясь на заявление премьер-министра страны Никола Пашиняна, пишет Интерфакс в понедельник, 1 июня.

«Мы работаем и продолжим работать в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и ЕС будет неизбежным. Решение, естественно, должен принять народ Армении путём референдума», — сказал Пашинян и уточнил, что сроки такого голосования пока неизвестны.

Пашинян считает, что выносить такой вопрос на референдум сейчас было бы «необоснованно». Премьер объяснил это тем, что выбор пока остаётся теоретическим: по его словам, нет сформированной ситуации, при которой гражданам можно предложить два понятных пути. Глава страны также отметил, что Армения «существенно развивает и придаёт важность отношениям с Россией».

«Наши отношения находятся на этапе трансформации, и [я] оцениваю этот этап позитивным. В этих новых реалиях мы устанавливаем с Россией новые отношения», — добавил Пашинян.

Глава республики пообещал добиться отмены виз между Арменией и ЕС в ближайшие два года.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше