Пашинян заявил, что Армения продолжит работать в ЕАЭС до неизбежного выбора с ЕС

Армения продолжит участвовать в работе ЕАЭС, пока вопрос выбора между объединением и Евросоюзом не станет неизбежным. Об этом, ссылаясь на заявление премьер-министра страны Никола Пашиняна, пишет Интерфакс в понедельник, 1 июня.
«Мы работаем и продолжим работать в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и ЕС будет неизбежным. Решение, естественно, должен принять народ Армении путём референдума», — сказал Пашинян и уточнил, что сроки такого голосования пока неизвестны.
Пашинян считает, что выносить такой вопрос на референдум сейчас было бы «необоснованно». Премьер объяснил это тем, что выбор пока остаётся теоретическим: по его словам, нет сформированной ситуации, при которой гражданам можно предложить два понятных пути. Глава страны также отметил, что Армения «существенно развивает и придаёт важность отношениям с Россией».
«Наши отношения находятся на этапе трансформации, и [я] оцениваю этот этап позитивным. В этих новых реалиях мы устанавливаем с Россией новые отношения», — добавил Пашинян.
Глава республики пообещал добиться отмены виз между Арменией и ЕС в ближайшие два года.