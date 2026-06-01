Сотрудники регионального управления СКР приняли участие в перезахоронении останков восьми советских солдат под Светлым

В посёлке Люблино Светловского городского округа состоялась торжественная церемония перезахоронения останков советских воинов, погибших на завершающем этапе Великой Отечественной войны в ходе Восточно-Прусской операции. В мероприятии приняли участие сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Калининградской области, ветераны, представители органов власти, Балтийского флота, военно-следственного управления СК России по Балтийскому флоту, поисковых движений, духовенства, кадеты, юнармейцы и местные жители.
Останки восьми бойцов Красной армии были обнаружены поисковым отрядом «Совесть» на территории Светловского городского округа. Вместе с ними найдены элементы солдатского снаряжения и личных вещей: пуговицы, шлем, наушник от шлемофона, ботинки и походный котелок. Установлено, что останки принадлежат военнослужащим 39-й армии, погибшим в ходе боевых действий в апреле 1945 года. К сожалению, установить имена солдат не удалось.
Церемония перезахоронения прошла на мемориале в Люблино, на Братской могиле советских воинов. Участники почтили память павших минутой молчания и возложили цветы на свежие могилы красноармейцев.