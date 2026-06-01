Сотрудники регионального управления СКР приняли участие в перезахоронении останков восьми советских солдат под Светлым

Останки восьми бойцов Красной армии были обнаружены поисковым отрядом «Совесть» на территории Светловского городского округа. Вместе с ними найдены элементы солдатского снаряжения и личных вещей: пуговицы, шлем, наушник от шлемофона, ботинки и походный котелок. Установлено, что останки принадлежат военнослужащим 39-й армии, погибшим в ходе боевых действий в апреле 1945 года. К сожалению, установить имена солдат не удалось.