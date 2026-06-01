Женщина погибла в ДТП с автобусом в Нижегородской области

ДТП с иномаркой и рейсовым автобусом случилось в Володарском округе 1 июня. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Нижегородской области.
Обстоятельства происшествия уточняются. На данный момент известно, что от полученных травм скончалась женщина-водитель автомобиля «Хендай». Кроме того, пострадавшие есть среди пассажиров автобуса.
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства и причины произошедшей аварии.
Ранее сообщалось, что автобус с 30 туристами из Северной Кореи опрокинулся в Нижегородской области.