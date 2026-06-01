Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске сотрудница вуза лишилась квартиры за $140 тысяч из-за голосовых сообщений от своего «ректора»

Работница вуза в Минске лишилась квартиры за $140 тысяч из-за указаний «ректора».

Источник: Комсомольская правда

В Минске 68-летняя минчанка потеряла квартиру, стоимостью около 140 тысяч долларов, рассказали в МВД.

Женщина рассказала правоохранителям, что изначально ей в мессенджере пришло голосовое сообщение от якобы «ректора», потребовавшего ее выполнять указания сотрудников отдела финансовых расследований.

Мнимые сотрудники напугали белоруску тем, что она будто бы подозревается в отмывании денег и фигурирует в уголовном деле. Минчанке сказали, что ей следует «задекларировать» свои сбережения.

Для этого жертва оставила в указанном месте за городом 25 тысяч долларов, уверенная в том, что Нацбанк проводит дистанционную инкассацию. А потом она еще продала свою квартиру, опасаясь, что ее могут реализовать на черном рынке. И еще 105 тысяч долларов с продажи квартиры также передала мошенникам.

Мошенники уговаривали ее еще продать гараж, но минчанка не согласилась. Зато взяла еще более 4000 евро у сожителя и перевела их на мошеннические счета.

Идет следствие.

Еще белоруска лишилась авто, пока была на работе.

Тем временем белорусских старшеклассников предупредили о важных SMS.