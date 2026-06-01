В Минске сотрудница вуза лишилась квартиры за $140 тысяч из-за голосовых сообщений от своего «ректора»

В Минске 68-летняя минчанка потеряла квартиру, стоимостью около 140 тысяч долларов, рассказали в МВД.
Женщина рассказала правоохранителям, что изначально ей в мессенджере пришло голосовое сообщение от якобы «ректора», потребовавшего ее выполнять указания сотрудников отдела финансовых расследований.
Мнимые сотрудники напугали белоруску тем, что она будто бы подозревается в отмывании денег и фигурирует в уголовном деле. Минчанке сказали, что ей следует «задекларировать» свои сбережения.
Для этого жертва оставила в указанном месте за городом 25 тысяч долларов, уверенная в том, что Нацбанк проводит дистанционную инкассацию. А потом она еще продала свою квартиру, опасаясь, что ее могут реализовать на черном рынке. И еще 105 тысяч долларов с продажи квартиры также передала мошенникам.
Мошенники уговаривали ее еще продать гараж, но минчанка не согласилась. Зато взяла еще более 4000 евро у сожителя и перевела их на мошеннические счета.
Идет следствие.
