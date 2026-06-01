ЕГЭ по истории, литературе и химии сдают выпускники Ростовской области

ЕГЭ в Ростовской области начали с истории, химии и литературы, эти три предмета выбрали больше 5,7 тысячи выпускников. Результаты станут известны не позднее 17 июня. Об этом рассказала глава донского министерства образования Виктория Чернышова.
— Популярными предметами у одиннадцатиклассников стали обществознание, информатика, физика, биология и история. Их выбрали от 15% до 42% выпускников, — сообщила Виктория Чернышова.
За ходом экзаменационных испытаний следят наблюдатели из числа родителей, работники регионального и федерального ситуационных центров.
В основной период ЕГЭ — с 1 июня по 6 июля — будут работать 146 пунктов. Все они оснащены металлодетекторами, средствами подавления сигналов связи, обеспечено онлайн-видеонаблюдение.
Экзамены в основной период напишут все, кроме выпускников прошлых лет, они продемонстрируют свои знания в резервные сроки основного периода — с 22 по 25 июня.
Всего на Дону ЕГЭ будут сдавать свыше 17,7 тысячи человек, из которых 16,4 тысячи — выпускники этого года.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.