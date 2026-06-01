Для юных жителей Красноярского края открылось 617 пришкольных и 17 загородных лагерей

В Красноярском крае дан старт летней оздоровительной кампании. В 617 пришкольных лагерях будут отдыхать 62 тысячи юных жителей региона. В 12 загородных учреждениях уже началась первая смена, туда прибыли 12 тысяч ребятишек. Запланировано к открытию: со 2 по 14 июня — 17 загородных лагерей; с 5 по 10 июня — 17 загородных лагерей; с 11 по 18 июня — 9 загородных лагерей. Всего текущим летом в регионе будет открыто 803 различные площадки, в которых отдохнут и поправят здоровье более 116 тысяч ребят. В этом году приоритетной задачей станет работа по воспитанию и просвещению подрастающего поколения. Для этого в загородных лагерях будет организовано 117 профильных смен, а также 26 тематических программ «Движения Первых». Кроме того, в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» для учеников начальных классов на базе пришкольных лагерей проведут четыре смены «Содружество Орлят России». По инициативе губернатора края Михаила Котюкова с 2024 года возобновлены бесплатные поездки для одаренных детей: 132 школьника, добившихся успехов в учебе, спорте, искусстве и творчестве, отправятся на отдых за пределы региона. Для этого они поедут в детский лагерь «Алые паруса», расположенный в Приморском крае. В текущем году более четырех тысяч детей, имеющих право на льготы, проведут каникулы в загородных лагерях. Бесплатные путевки были выделены для детей с инвалидностью, ребят из семей с низким доходом, многодетных семей, а также для детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей и находится под опекой. Кроме того, в этот список вошли дети, проживающие в арктической части региона. Приоритетное право на получение путевки имеют дети участников СВО. Все льготные путевки уже распределены. В случае отказа место в лагере будет предложено следующему ребенку из списка, а его родителей уведомят об этом по телефону.