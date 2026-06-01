Красноярский центр ретро-автомобилей объявил о закрытии

Центр сохранения ретро-автомобилей в Свердловском районе Красноярска объявил о закрытии с 1 июня.

По данным центра, за 13 лет работы специалисты восстановили более 60 ретро-автомобилей. В коллекции находилось около 130 единиц уникальной техники, некоторые из них, как утверждают представители центра, были в единственном экземпляре в России. В сообщении говорится, что у центра были планы по дальнейшему развитию и расширению коллекции, однако содержать музей и создавать новые экспонаты стало невозможно.

Представители центра отметили, что в течение 13 лет обращались за поддержкой к городским и краевым властям, в том числе письменно и через СМИ. Также обращение направлялось в администрацию президента, после чего его передали в администрацию губернатора.

Автор сообщения поблагодарил помощников, горожан и гостей из других регионов, которые посещали музей и поддерживали коллекцию. Вся коллекция ретро-автомобилей переедет в другой регион.