В Красноярский край поступила первая партия вакцины против ВПЧ

В Красноярский край поступила первая партия вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ). На региональный склад в Красноярске доставили 1895 доз препарата. В ближайшее время вакцину распределят по медицинским организациям региона.
О поступлении вакцины сообщил в своем телеграм-канале депутат Законодательного Собрания края Илья Зайцев. Он напомнил, что в регионе впервые запускается программа бесплатной вакцинации против ВПЧ. Средства на ее реализацию были предусмотрены в краевом бюджете по решению губернатора Михаила Котюкова.
«Защита детей — это не только безопасность здесь и сейчас. Это еще и профилактика тяжелых заболеваний через десятки лет. Вирус папилломы человека является одним из ключевых факторов развития рака шейки матки, а вакцинация подростков признана во всем мире одной из самых эффективных мер профилактики этого заболевания», — отметил Илья Зайцев.
Одновременно с поставкой вакцины идет подготовка медицинских работников. Уже 4−5 июня на конференции педиатров специалисты получат дополнительные рекомендации по организации вакцинации и работе с препаратом.
После распределения вакцины по медицинским учреждениям начнется вакцинация девочек, включенных в пилотную программу 2026 года. В этом году бесплатно прививку смогут получить девочки 12 лет из многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, девочки с наследственной предрасположенностью к раку шейки матки по медицинским показаниям, а также ВИЧ-инфицированные дети.
По словам депутата, после завершения распределения вакцины жителей края дополнительно проинформируют о порядке записи на вакцинацию и организации работы поликлиник.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.