Браки волгоградцев будут вершиться в парках, ботсаду и «Гараже»

Новые локации для выездных регистраций брака появятся в Волгоградской области. Летом 2026 года откроется 10 таких площадок.
В Среднеахтубинском районе молодожёны смогут заключить брак в Центре культуры и досуга. В Жирновском районе — в экопарке В Чернышковском и Котовском районах — в парках культуры и отдыха.
Сразу три площадки заработают в городе Волжском — здесь женихов и невест будут ждать ботанический сад, молодежный центр «Гараж» и городской парк культуры и отдыха.
«Планировать заключение брака можно уже и на 2027-й год во всех муниципалитетах уже принимают заявления», — поясняют в облкомюстиции.
Ранее в Волгограде молодожёны заключали театральный, музейный и спортивный браки.