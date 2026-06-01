Браки волгоградцев будут вершиться в парках, ботсаду и «Гараже»

Летом 2026 года в Волгоградской области откроется 10 площадок для выездных регистраций брака.

Новые локации для выездных регистраций брака появятся в Волгоградской области. Летом 2026 года откроется 10 таких площадок.

В Среднеахтубинском районе молодожёны смогут заключить брак в Центре культуры и досуга. В Жирновском районе — в экопарке В Чернышковском и Котовском районах — в парках культуры и отдыха.

Сразу три площадки заработают в городе Волжском — здесь женихов и невест будут ждать ботанический сад, молодежный центр «Гараж» и городской парк культуры и отдыха.

«Планировать заключение брака можно уже и на 2027-й год во всех муниципалитетах уже принимают заявления», — поясняют в облкомюстиции.

Ранее в Волгограде молодожёны заключали театральный, музейный и спортивный браки.