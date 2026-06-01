Экспертиза одобрила проект первых зданий масштабной застройки на острове Октябрьском в Калининграде

Проект реализует ГК «Кортрос».

Экспертиза одобрила проект первых блоков масштабной застройки на острове Октябрьском. Информацию об этом опубликовали на сайте единого реестра заключений.

Проект реализует ООО «СЗ Город Девелопмент», входящее в ГК «Кортрос». Положительное заключение получил проект первой очереди — двух «урбан-блоков» — строительства квартала многоквартирных домов с помещениями общественно-делового назначения и автостоянкой.

Объекты появятся на участке с кадастровым номером 39:15:000000:19672. Территория площадью 1,8 гектара находится на Солнечном бульваре, в районе стадиона «Ростех Арена».

В 2025 году компания презентовала проект застройки на острове Октябрьском в Калининграде. Его реализуют на семи гектарах в районе Второй эстакады. Эту землю девелопер взял в субаренду по итогам торгов, заплатив более 1,8 миллиарда рублей. На территории планируют возвести жилые дома и офисы высотой до 20 этажей.

В апреле 2026 года стало известно, что группа компаний «Кортрос» получит оставшуюся незастроенной часть острова Октябрьского в Калининграде, но уже без торгов. На первом этапе федеральный девелопер получит в аренду массив общей площадью 17 гектаров. Проект одобрили на совете по улучшению инвестиционного климата в регионе. Общий объём вложений оценивают в 58 миллиардов рублей.

«Кортрос» занимается строительством в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Перми, Екатеринбурге и других городах. Компания также планирует создать крупный туристический и жилой комплекс в Отрадном.

