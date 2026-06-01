Экспертиза одобрила проект первых зданий масштабной застройки на острове Октябрьском в Калининграде

Экспертиза одобрила проект первых блоков масштабной застройки на острове Октябрьском. Информацию об этом опубликовали на сайте единого реестра заключений.
Проект реализует ООО «СЗ Город Девелопмент», входящее в ГК «Кортрос». Положительное заключение получил проект первой очереди — двух «урбан-блоков» — строительства квартала многоквартирных домов с помещениями общественно-делового назначения и автостоянкой.
Объекты появятся на участке с кадастровым номером 39:15:000000:19672. Территория площадью 1,8 гектара находится на Солнечном бульваре, в районе стадиона «Ростех Арена».
В 2025 году компания презентовала проект застройки на острове Октябрьском в Калининграде. Его реализуют на семи гектарах в районе Второй эстакады. Эту землю девелопер взял в субаренду по итогам торгов, заплатив более 1,8 миллиарда рублей. На территории планируют возвести жилые дома и офисы высотой до 20 этажей.
В апреле 2026 года стало известно, что группа компаний «Кортрос» получит оставшуюся незастроенной часть острова Октябрьского в Калининграде, но уже без торгов. На первом этапе федеральный девелопер получит в аренду массив общей площадью 17 гектаров. Проект одобрили на совете по улучшению инвестиционного климата в регионе. Общий объём вложений оценивают в 58 миллиардов рублей.
«Кортрос» занимается строительством в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Перми, Екатеринбурге и других городах. Компания также планирует создать крупный туристический и жилой комплекс в Отрадном.