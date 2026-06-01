В Казани официально разрешили купаться, сезон продлится до 30 августа

С 1 июня в городе открылись пять пляжей и еще пять специально оборудованных мест для отдыха. Среди пляжей — «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское» и «Большое Лебяжье». Также разрешили купаться на озере Лебяжье, Изумрудном, озере в парке Победы, Большом Голубом озере и в Куземетьево.