В Казани официально разрешили купаться, сезон продлится до 30 августа

На деловом понедельнике в мэрии 1 июня начальник управления гражданской защиты Сергей Чанкин объявил, что купальный сезон в Казани стартовал.

Источник: Комсомольская правда

Он продлиться до 30 августа.

С 1 июня в городе открылись пять пляжей и еще пять специально оборудованных мест для отдыха. Среди пляжей — «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское» и «Большое Лебяжье». Также разрешили купаться на озере Лебяжье, Изумрудном, озере в парке Победы, Большом Голубом озере и в Куземетьево.

Перед открытием провели подготовку: почистили дно и берега, в районах сделали косметический ремонт площадок. Также установили спасательные посты — с лодками и всем нужным снаряжением. Организовали патрули.

Чанкин посоветовал казанцам купаться только в разрешенных местах. Он напомнил, что в прошлом году на официальных пляжах спасли 34 отдыхающих, среди них семеро детей. Еще 127 человек оказали медицинскую помощь.