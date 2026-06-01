Выживший пассажир отделался ушибами: что известно о ДТП в Светлом, где погибли водитель и пассажирка

Автомобиль, в котором погибли водитель и его спутница, был исправен. У чудом выжившего пассажира диагностированы ушибы. Об этом «Клопс» сообщают знакомые с ситуацией источники.
Трое ехавших в машине людей — жители Светлого. Погибшие — 34-летний мужчина и 37-летняя пассажирка — зарегистрированы по одному адресу. Машина Changan Uni-V принадлежала водителю. Он ехал по улице Горького со стороны Ижевского, на правостороннем закруглении дороги не справился с управлением и врезался в дерево слева по ходу движения.
Как сообщают источники, автомобиль был исправен, а водитель никогда не привлекался за нарушение ПДД. Мужчина получил права шесть лет назад и имел категории «В, В1 (AS), М», что давало ему право на управление легковыми автомобилями, квадроциклами, трициклами с автомобильным рулём и мопедами.
В момент ДТП шофёр был пристёгнут ремнём безопасности, как и выживший 40-летний пассажир. Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу, где его обследовали травматолог, нейрохирург и хирург. У пациента не выявили ни одного перелома, только ушиб мягких тканей руки и растяжение связок тазобедренного сустава. Мужчину отправили лечиться амбулаторно.
Авария произошла около 4:00 на окраине города. Водитель и 37-летняя пассажирка скончались на месте, 40-летнего мужчину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и подозрением на перелом челюсти. Прокуратура начала проверку.