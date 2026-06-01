Воронежские врачи спасли 35-летнюю маму с редкой болезнью сердца

Воронежские врачи спасли 35-летнюю женщину, у которой после рождения второго ребенка развилась перипартальная кардиомиопатия — редкая и опасная болезнь сердца. Симптомы появились через две недели после родов: сильная одышка, отеки ног и кашель мешали маме даже лежать. Скорая экстренно привезла ее в больницу, обследование показало, что сердце работало в два раза слабее нормы, а фракция выброса крови составляла всего 26% вместо положенных 55%. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава 1 июня.