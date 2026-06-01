1700 обращений ежегодно поступает детскому омбудсмену Нижегородской области

Ежегодно в адрес уполномоченного по правам ребёнка в Нижегородской области Маргариты Ушаковой поступает порядка 1,7 тысячи обращений. Об этом сообщили в NewsNN в аппарате омбудсмена.
Основные темы жалоб касаются нарушений права детей жить в семье; конфликтов, возникающих в школах; жилищных вопросов; проблем с социальным обеспечением.
Более чем в 60% случаев удаётся восстановить нарушенные права детей, остальные обращения пока находятся в работе.
Маргарита Ушакова считает наиболее уязвимыми тех детей, кто оказался в окружении равнодушных взрослых. Омбудсмен подчеркнула важность создания безопасной и уверенной среды для ребёнка. По её словам, ключевой момент — умение слушать детей и уделять им время: именно через диалог взрослый может понять актуальные потребности несовершеннолетнего, узнать, что его беспокоит.
Уполномоченный также отметила, что в Нижегородской области уже сформирована система защиты детства. Однако некоторые проблемы возникают из‑за взаимодействия разных ведомств. В подобных ситуациях роль омбудсмена — выступать связующим звеном, координируя работу структур для решения вопросов в интересах ребёнка.
Ранее Нижегородская область заняла 31 место по уровню благосостояния семей.