В Красноярске 1 июня начался пляжный сезон

1 июня в Красноярске стартовал пляжный сезон. Сразу два водоема города признали безопасными для отдыха и купания: озеро «Зеркальное» и залив «Стрелка» на острове Татышев. Cанитарные разрешения выдали специалисты регионального Роспотребнадзора.
Каждый пляж в городе оборудован по всем требованиям, а с 9:00 до 21:00 там дежурят спасатели.
В администрации Татышев-парка напоминают горожанам о правилах поведения у воды и в акватории: внимательно следите за детьми, в жару берите с собой воду и средства для защиты от солнца, откажитесь от алкоголя, а также не заплывайте за буйки.
В случае экстренной ситуации обратитесь к спасателям или позвоните по номеру 112.