Основной этап ЕГЭ стартовал в Нижнем Новгороде

Основной этап ЕГЭ стартовал сегодня, 1 июня. Выпускники сдают экзамены по литературе, химии и истории. Как проходит ЕГЭ в пункте проведения экзаменов (ППЭ) для учеников школ Нижегородского района — лицее № 8, выяснила корреспондент сайта pravda-nn.ru.
В лицее проходят испытания около двухсот ребят. Историю сдают 44 человека, литературу — более 70, остальные выбрали химию.
Рюкзаки и сумки с телефонами оставляем в специально отведенном месте. У участников ГИА с собой только паспорт, бутылка, воды, черная гелевая ручка, у кого-то маленькая шоколадка.
Перед заходом в ППЭ все собираются в физкультурном зале. Выпускник лицея № 8 Иван Васяев пришёл сдавать химию. В руках у молодого человека сертификат на калькулятор, сам калькулятор и пара ручек.
«Мне нравится этот предмет давно, и уже с 8 класса я решил, что буду сдавать химию, чтобы поступать по этому направлению, — говорит он. — Конечно, волнуюсь, ночью просыпался, но настроение боевое, рассчитываю не менее чем на 90 баллов».
Александрине Пинигиной химия нужна для поступления в медицинский университет.
«Я с детства мечтаю стать стоматологом, надеюсь, успешно сдам экзамен, и моя мечта сбудется», — делится девушка.
Любовь Левичева хочет стать архитектором, и для этого ей надо сдать литературу.
«В литературе для меня самое сложное — структура сочинений, — рассказала она. — Но если человек любит читать и много читает, проблем быть не должно. Мой любимые писатели — Ремарк и Пушкин. В школе мы ставили театральную постановку по “Евгению Онегину”, и я знаю многое из него наизусть».
Выпускница школы № 30 Варвара Янышева сдает историю. Предмет выбрала осознанно, так он необходим для поступления в вуз.
«Конечно, переживания есть, но надеюсь на лучшее, даже в церковь вчера сходила», — признаётся она.
А выпускнице нижегородской православной гимназии имени Сергея Радонежского Софии Алфазовой история нужна для поступления в Мининский университет. Свою цель София видит чётко: стать преподавателем православной школы. Ребята показывают паспорт, проходят проверку металлоискателем и с сопровождающими расходятся по аудиториям.
«Сдача ЕГЭ — всего лишь один из этапов вашей жизни, — напутствует ребят перед экзаменом педагог. — Все задания составлены в соответствии со школьной программой, сдать экзамен по силам каждому».
Ровно в 10 утра включается принтер и распечатываются задания. Ребята получают бланки и с головой углубляются в работу. Продолжительность экзамена по литературе — 3 часа 55 минут, по химии и истории — 3 часа 30 минут.
По словам руководителя ППЭ 0562 Алёны Зайцевой, все процессуальные тонкости сдачи ЕГЭ уже отработаны до мелочей, никаких неожиданностей не случается.
«Все стандартно: уделяем внимание безопасности детей, чтобы для всех были равные условия и все проходило штатно, — говорит она. — Весь период экзамена в пункте дежурят организаторы, члены государственной экзаменационной комиссии, общественные наблюдатели из родительской общественности. Взрослых присутствует почти столько же, сколько детей. Нововведение этого года — видеофиксация со звуком входа детей и взрослых».
Кстати, за последние два года количество общественных наблюдателей значительно выросло. Их задача — проследить, чтобы соблюдались все правила проведения экзамена, начиная от входа в ППЭ до правильной рассадки в кабинетах.
Общественный наблюдатель пункта 0562 Светлана Родионова наблюдает за порядком проведения ЕГЭ уже четвертый год.
«Бытует мнение, что ЕГЭ — это большой стресс, но я такого никогда не наблюдала — все дети спокойны, порядок им известен — их готовят к этому заранее, — констатирует она. — Всегда все проходит спокойно».
Результаты экзаменов станут известны в середине июня.