Горьковская железная дорога запустит ретроэлектричку

Советский электропоезд серии ЭР9Е ГЖД отреставрировала совместно с Волго-Вятской пригородной пассажирской компанией. Электричка состоит из четырех вагонов и выполнена в формате музея на колесах, уточнили в ГЖД. Салон каждого вагона стилизован под темы «Ну, погоди!», «Назад в СССР», «Высоцкий» и «Любовь и голуби».