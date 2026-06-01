Ливни с грозой и градом надвигаются на Волгоград и область 1 июня

МЧС региона выпустило экстренное штормовое предупреждение.

Источник: Комсомольская правда

Главное управление МЧС Волгоградской области в первый день лета выпустило экстренное штормовое предупреждение о надвигающихся на регион ливнях с грозой, ветром до 25 метров секунду и градом. Непогода нагрянет в обед 1 июня и продержится 2 июня.

— С 14−16 часов и до конца суток 1 июня 2026 года, ночью и днем 2 июня в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−25 м/с, — рассказали в ведомстве.

Ветер может рвать провода, валить деревья и рекламные щиты, срывать с мест все, что плохо держится. Волгоградцам рекомендуют в непогоду закрыть дома окна, не выходить на улицу без лишней надобности, машину припарковать подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям — быть предельно внимательными на дороге.

