В финал конкурса «Это у нас семейное» вышли 4 команды из Прикамья

Четыре команды Пермского края вышли в финал конкурса «Это у нас семейное», организованного при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации губернатора региона.
Полуфинал второго сезона конкурса прошел 11−14 мая в Уфе. В нем приняли участие 285 семей Приволжского федерального округа. В финал вышли 55 команд. Отметим, по правилам конкурса команды состоят из нескольких поколений родственников. Прикамье на итоговом мероприятии конкурса в Москве представят семьи Зуевых, Евсиковых, Гатеевых, Гречка, Покорняк и Малининых, Отдельновых.
В июле финалисты поборются за главные призы конкурса — 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Напомним, всего на участие во втором сезоне зарегистрировался 726 191 человек — это 196 576 семей из 89 регионов России вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.