В башкирском селе Иглино построят поликлинику для взрослых и детей

Поликлинику со взрослым и детским отделениями построят в селе Иглино Республики Башкортостан при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и архитектуры.
«Современное медицинское учреждение на 600 посещений в смену будет возводиться за счет средств федерального и республиканского бюджетов по национальному проекту “Продолжительная и активная жизнь”. Завершить работы планируем в декабре 2028 года», — отметил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов.
Поликлиника появится на пересечении улиц Павлова и Астраханцева. В структуре трехэтажного здания общей площадью более 6,8 тыс. кв. м будет по шесть терапевтических и педиатрических участков, стоматологическое отделение, отделение функциональной диагностики и рентгенодиагностический комплекс.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.