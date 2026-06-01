Приставы провели рейды по адресам злостных неплательщиков алиментов

Калининградской области усилили работу с гражданами, уклоняющимися от выплаты алиментов своим детям. В течение недели представители отделения по взысканию алиментных платежей ежедневно проверяли порядка 8−10 адресов, где могут проживать должники. Цель таких рейдов — доставить алиментщика в отделение для отобрания объяснений, что необходимо для привлечения граждан к административной или уголовной ответственности.
Если в ходе рейда судебные приставы не заставали должника дома, они проводили опрос членов семьи и соседей. Зачастую таким способом удаётся установить фактическое место проживания алиментщика, его распорядок дня и образ жизни. Сотрудники службы обращают внимание даже на мелкие детали. Например, переполненный почтовый ящик может свидетельствовать о том, что хозяева давно отсутствуют. Когда дверь в жильё никто не открыл, приставы оставляют повторное требование о явке в отделение, а также уведомление о том, что в случае неявки доступ в жильё будет обеспечен принудительно — с применением вскрытия для наложения ареста на находящееся внутри имущество.
На минувшей неделе в ходе рейдов в отделение были доставлены четверо должников: трое мужчин и одна женщина. Все они имеют задолженности перед детьми — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. В отношении этих граждан составлены протоколы об административном правонарушении по статье 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Если должники продолжат уклоняться от исполнения родительских обязанностей по содержанию детей, следующим шагом станет привлечение их к уголовной ответственности.