Приставы провели рейды по адресам злостных неплательщиков алиментов

Если в ходе рейда судебные приставы не заставали должника дома, они проводили опрос членов семьи и соседей. Зачастую таким способом удаётся установить фактическое место проживания алиментщика, его распорядок дня и образ жизни. Сотрудники службы обращают внимание даже на мелкие детали. Например, переполненный почтовый ящик может свидетельствовать о том, что хозяева давно отсутствуют. Когда дверь в жильё никто не открыл, приставы оставляют повторное требование о явке в отделение, а также уведомление о том, что в случае неявки доступ в жильё будет обеспечен принудительно — с применением вскрытия для наложения ареста на находящееся внутри имущество.