«Город рядом». Александр Беглов поздравил родителей четверни с выпиской

Родившихся в апреле в Петербурге четырёх девочек и их мать 1 июня выписали из больницы. Эта уникальная четверня появилась на свет в начале апреля в 17-м роддоме. Подробности — в материале на сайте spb.aif.ru.
Как выхаживали девочек.
Девочки появились на свет 2 апреля. Роды принимали 32 медика. Рождение однояйцевой четверни — это случай с вероятностью примерно 1 на 17 миллионов, в России таких пока не было. Благодаря мастерству врачей беременность удалось сохранять вплоть до 32-й недели. Вес малышек при рождении составлял от 1360 до 1640 граммов. После рождения они побывали в реанимации, а затем их перевели в отделение патологии новорождённых, где они окрепли и освоили самостоятельное дыхание и питание.
«Сегодня у нас особенный повод для радости. Мы выписываем домой сразу четырёх маленьких петербурженок. Это большой профессиональный подвиг наших врачей. Сегодня Аня, Соня, Василиса и Настя здоровы, окрепли и готовы ехать домой. От всей души поздравляю родителей, желаю им здоровья и терпения. Город всегда рядом», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Отдельно он поблагодарил врачей — специалистов роддома № 17, Мариинской больницы и Детской городской больницы № 1. Они сделали всё для того, чтобы уже с первых минут девочки получили высококвалифицированную помощь. Как отметил Александр Беглов, медики показали высочайший опыт и профессионализм, сработали слаженно и доказали ещё раз, что Петербург — это не просто центр высокотехнологичной медицины. Главное то, что в городе есть специалисты, которые умеют решать самые сложные задачи.
Главврач Перинатального центра № 17 Антон Михайлов рассказал журналистам, что в этой истории уникально всё, начиная от мамы девочек.
«Мы шли по лезвию ножа. Сам случай уникален, потому что рождение монохориальной четвёрни — это вероятность менее одного случая на почти на 17 млн беременности. И ведение таких беременностей, естественно является крайне высокотехнологичной и крайне сложной задачей. Весь учебник акушерства был применён для того, чтобы мы дошли вот до сегодняшнего дня. Не только акушерства — педиатрии, экстренной хирургии. Всё было. Сконцентрированная вся мощь Санкт-Петербургской медицины была привлечена для того, чтобы мы сегодня с вами здесь встречались», — отметил Антон Михайлов.
Он также отметил, что мать девочек всё это выдержала, перенесла и была позитивна с самого начала. И добавил:
«С самого начала мы были уверены, что мы добьёмся победы».
Главный неонатолог Петербурга Юлия Горелик отмечает, что девочки действительно уникальны. Задачи, которые стояли, что перед акушерами, что перед неонатологами, оказались сложны. Состояние двух девочек оказалось особенно тяжёлым. Всем детям ввели специальный препарат для того, чтобы лёгкие раскрылись. А на пятые сутки их перевели в первую детскую больницу и всё дальнейшее выхаживание и оказание помощи осуществлялось уже там.
«Мы очень ждали маму, а очень были рады, когда наконец мы Марию дождались, и, наверное, на первой встрече я ей сказала, что она, ну, вот на моей памяти, наверное, самая счастливая женщина вообще из всех!» — сказала Юлия Горелик.
А главврач «Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий» Александр Гостимский подчеркнул, что для всех, кто работает в детской медицине, 1 июня является вторым профессиональным праздником. Потому что все сотрудники детского стационара отдают себя детям и работают для детей. Сегодня так совпало, что четверо новых горожан выписываются из стационара, и это благодаря, как действиям медиков, так и правительству нашего города, губернатору Александру Беглову.
«Потому что благодаря и поддержке со стороны правительства Санкт-Петербурга, и финансовым средствам, стало возможно лечить те заболевания, о которых мы раньше и не думали, и в том числе выхаживать детей с маленькими, детей, родившихся раньше срока, с маленьким весом. Спасибо огромное и от наших сотрудников и от горожан. Я надеюсь, что новые наши петербуржанки будут счастливы, в том числе благодаря поддержке города и всей общественности», — сказал Гостимский.
Город заботится.
Родителей четырёх новорождённых девочек зовут Юрием Филипповым и Марией Макаренко. Город с самого начала окружил их вниманием и заботой. Семья получила статус многодетной, назначены все положенные пособия и выплаты. Семьёй уже получены единоразовые региональные выплаты. Кроме того, им предоставят федеральный и региональный материнские капиталы.
Также семью поставили в очередь на получение земельного участка. Кроме того, ей подобран социальный куратор. А ещё с сегодняшнего дня с семьёй начнёт работать социальная няня. В случае необходимости их число увеличат до двух.
Это не всё! В городских пунктах проката родителям Ани, Софии, Василисы и Насти предоставили кроватки, коляски и другие вещи. Кроме того, семья получит предназначенные для новорождённых городские наборы предметов первой необходимости. Также семья поставлена районным центром помощи семьи и детям на сопровождение. При необходимости, Юрию и Марии будет оказана любая юридическая, психологическая и иная помощь.
Председатель Комитета по социальной политике Елена Фидрикова отмечает, что Санкт-Петербург является лидером при реализации программ и мер социальной поддержки многодетным семьям.
«Нет ни одного региона, где настолько бы масштабно реализовывалась эта поддержка. И поддержка представлена не только выплатами, выплаты ежемесячные, единовременные при рождении ребёнка. Вот сейчас уже Они получили выплаты от города при рождении ребёнка от 65 до 75 000 на каждого ребёнка К этим мерам ещё существуют ежемесячные меры. Мы не забываем, в том числе о федеральной поддержке. Материнского капитала при рождении второго ребёнка и регионального материнского капитала. Вы знаете, что губернатором принято решение, что региональный материнский капитал будет предоставляться не только на третьего ребёнка, но и на каждого последующего. Поэтому эта семья — реальный образец того, что будет предоставлена мера поддержки в виде материнского капитала на третьего и на четвёртого ребёнка. Кроме того, земельный капитал уже поставленный на очередь предоставления земельного участка», — рассказала Елена Фидрикова.
Она добавила, что сейчас родителям нужно будет определиться, адаптироваться. И самое главное, наверное, помощь не столько финансовая, сколько реально руками.
«Поэтому очень отрадно, что город реализует такую программу, как “Социальная няня”. Потому что в такой семье, где одномоментно рождаются двое-трое, а иногда и четверо детей, конечно, нужна прежде всего помощь», — отметила спикер.
Мать девочек Мария Макаренко призналась, что не верила в происходящее. Целых два месяца беременности не могла спать нормально.
«Мы вначале узнали, что будет тройня. Очень удивлялись. Потом сделали УЗИ и выяснилось, что ещё четвёртая. Муж сильно удивился, долго не мог привыкнуть, но в итоге привык», — сказала счастливая мать близняшек.
Мария добавила, что боялась потерять вынашиваемых детей и поэтому не спешила придумывать имена. Имя Василиса предложил сын. Он ждал, когда у него родится сестра, и наконец дождался сразу четырёх.
Также Мария поблагодарила всех медиков, которые оказывали помощь ей и новорождённым, и всем людям, которые молились и молятся о семье.
В день выписки семьи в больницу приехал губернатор Александр Беглов и пожелал Ане, Софии, Василисе и Насте здоровья, любви и счастливого детства. И подчеркнул, что Петербург и впредь будет сопровождать и поддерживать многодетные семьи. А также вручил родителям девочек ключи от автомобиля «Лада Ларгус» с четырьмя детскими автокреслами. Это дополнительный и очень практичный подарок от города, чтобы многодетной семье было удобно ездить по делам и на прогулки.
Отец девочек, Юрий Филиппов, тоже поблагодарил медиков за помощь семье. А отдельные слова сказал Александру Беглову.
«Спасибо за человеческое участие!» — с волнением произнёс Юрий Филиппов и пожал губернатору руку.