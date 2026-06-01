В Калининграде полицейские задержали 56-летнего рецидивиста, подозреваемого в серии поджогов

В полицию с заявлением о возгорании в частном доме на улице Лаптевых в Калининграде обратилась 58-летняя местная жительница. Ущерб от пожара составил 1 миллион рублей. Правоохранители установили, что причиной возгорания стал умышленный поджог.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области установили личность подозреваемого. Им оказался 56-летний калининградец, ранее неоднократно судимый. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе работы с задержанным полицейские выяснили, что он совершил ещё два поджога — также из хулиганских побуждений и также в помещениях, расположенных по соседству с домом потерпевшей.
Следователем ОМВД России по Московскому району Калининграда в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Расследование продолжается.