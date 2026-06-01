Воронежцы завоевали золото Кубка мира по акробатике под российским флагом

В болгарском Бургасе завершился третий этап Кубка мира по спортивной акробатике. Российские атлеты впервые за долгое время выступали без нейтрального статуса. Честь поднять над ареной триколор и запустить аккорды родного гимна выпала мужской четверке из Воронежа — Николаю Крестникову, Степану Кульбакину, Артему Кузнецову и Сергею Кондрачуку, которые завоевали золото и закрепили свой успех после победы на втором этапе серии. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России 1 июня.