В Сарсинском Доме культуры Пермского края открыли семейный центр

Семейный центр открыли в Доме культуры поселка Сарс Пермского края в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации губернатора региона.
На открытии для гостей работали фотозона и пространство с «деревом пожеланий» — на его нарисованные ветви посетители крепили стикеры. Также были организованы мастер-класс от художницы Людмилы Будрик и музыкальная программа.
Семейный центр открыт для всех жителей Октябрьского округа. В нем можно будет получить психологическую и юридическую помощь, поучаствовать в образовательных программах, творческих мастер-классах и семейных праздниках. Как отметили в администрации губернатора, главная задача — укреплять институт семьи и создавать комфортную среду для родителей и детей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.