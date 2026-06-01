Россия vs Буркина‑Фасо: состав и потери перед матчем в Волгограде

По сравнению с расширенным списком в окончательном составе не оказалось нападающего «Зенита» Александра Соболева. Как объяснил главный тренер Валерий Карпин, нападающий не был вызван из-за состояния здоровья. Соболев не выступал за сборную России с 2023 года.