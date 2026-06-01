Проект реконструкции Нижегородской станции аэрации одобрен госэкспертизой

Проектная документация на проведение второго этапа реконструкции Нижегородской станции аэрации получила положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается на официальном портале ГИС ЕГРЗ.
Проверку предоставленных материалов выполнило ГАУ НО «Управление госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». Застройщиком объекта выступает АО «Объединенный коммунальный оператор», а над созданием проекта работали специалисты АО «Май Проект», ООО «НПЦ промышленной очистки воды» и ООО «Нефтегазпроект». Второй этап масштабной модернизации стартует уже в 2026 году и продлится до 2030 года. Контракт на проведение работ стоимостью 20 млрд рублей заключен с ООО «СоюзДонСтрой».
В рамках утвержденного проекта планируется обновить и построить 61 инженерный объект, в том числе две современные станции ультрафиолетового обеззараживания. Напомним, первый этап обновления завершился в декабре 2025 года силами ФАУ «РосКапСтрой», однако весной 2026 года заказчик АО «ОКО» заявил о планах расторгнуть контракт с прежним подрядчиком в одностороннем порядке.