В Менделеевске открыли новую дорогу к набережной «Тихие Горы»

Участие в открытии принял глава Менделеевского района Роберт Искандаров. Он отметил, что реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и участию муниципалитета в республиканской программе развития дорожной инфраструктуры.
«Сегодня мы открываем новый объект, который имеет большое значение для развития нашей территории — подъездную дорогу к набережной “Тихие Горы”. Благодаря поддержке руководства республики здесь проведена большая работа. Построена современная дорога, обустроены тротуар и освещение, созданы парковочные места, выполнено благоустройство и озеленение территории. Самое главное — теперь жители и гости района смогут комфортно и безопасно добираться до одного из самых любимых мест отдыха», — подчеркнул Роберт Искандаров.
Проект был реализован в рамках программы модернизации улично-дорожной сети Татарстана. На строительство дороги и сопутствующей инфраструктуры направили 72,4 млн рублей.
В ходе работ к набережной построили современную асфальтированную дорогу, оборудовали пешеходный тротуар, смонтировали систему уличного освещения, создали дополнительные парковочные места. Также специалисты выполнили благоустройство и озеленение спуска к водоему.
Подрядчиком выступило АО «Алексеевскдорстрой».
Во время церемонии за вклад в развитие городской инфраструктуры Благодарственными письмами главы Менделеевского района были награждены дорожный рабочий АО «Алексеевскдорстрой» Максим Вавилов и индивидуальный предприниматель Фирдавис Нуртдинов.
Новая дорога обеспечит удобный и безопасный доступ к набережной «Тихие Горы», которая является одной из главных рекреационных зон Менделеевска. Реализация проекта позволит повысить транспортную доступность территории и создать более комфортные условия для отдыха жителей и гостей района.
Открытие объекта стало очередным этапом развития городской инфраструктуры и благоустройства общественных пространств Менделеевского района.