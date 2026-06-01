Красноярский Роспотребнадзор развеял мифы о здоровом питании

Специалисты Роспотребнадзора рассказали красноярцам о распространенных заблуждениях, связанных со здоровым питанием. В ведомстве отметили, что полезный рацион не обязательно означает однообразную еду, сложную готовку или большие расходы.
Одним из самых распространенных мифов специалисты назвали мнение о том, что при правильном питании придется постоянно есть одно и то же. На самом деле рацион должен быть максимально разнообразным. Помимо мяса, в него рекомендуют включать рыбу и морепродукты, растительные источники белка, а также ежедневно употреблять овощи, фрукты и зелень.
Еще одно заблуждение связано с тем, что здоровое питание якобы слишком сложно организовать. В Роспотребнадзоре советуют заранее составлять меню на неделю и покупать продукты по списку. Это помогает не только соблюдать режим питания, но и избежать лишних трат.
Также специалисты опровергли мнение о том, что полезная еда обязательно невкусная. По их словам, не стоит заставлять себя есть продукты, которые не нравятся. Лучше подобрать полезные блюда и ингредиенты по собственному вкусу.
Кроме того, в ведомстве отметили, что на приготовление здоровой еды не всегда уходит много времени. Например, овощной салат со свежей зеленью можно приготовить всего за несколько минут.
Мифом специалисты назвали и представление о высокой стоимости правильного питания. Сэкономить помогут сезонные овощи и фрукты, планирование меню и более доступные альтернативы дорогим продуктам. Так, вместо красной рыбы можно выбрать скумбрию, которая также богата омега-3 жирными кислотами.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что здоровое питание должно быть не только полезным, но и комфортным, принося удовольствие и помогая поддерживать хорошее самочувствие.
«Здоровое питание — это инвестиция в себя. Оно должно быть легким, вкусным и приятным и, главное, дарить энергию и хорошее самочувствие каждый день», — отметили в Роспотребнадзоре.
