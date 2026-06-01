Госэкспертиза одобрила проект реконструкции Нижегородской станции аэрации

Государственная экспертиза одобрила проектную документацию для реконструкции Нижегородской станции аэрации (НСА). Об этом сообщается в едином госреестре заключений.
Положительное заключение выдано 29 мая. Экспертизу выполнило «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». В качестве застройщика указан АО «Объединенный коммунальный оператор».
Напомним, летом 2026 году на НСА планируют начать вторую очередь реконструкции. Подрядчиком стала компания «СоюзДонСтрой». Договор с компанией, которая выполняла работы по первому этапу, расторгнут в одностороннем порядке.
В рамках второго этапа на станции аэрации планируют реконструировать около 60 сооружений и построить две станции УФ-обеззараживания.