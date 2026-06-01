Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Литве опровергли причастность стран Балтии к атакам БПЛА на РФ

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене в понедельник обратилась к журналистам с заявлением. Она опровергла предположения о том, что страны Балтии задействованы в атаках беспилотников на российскую территорию.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Мы сделали очень четкое и ответственное заявление. И я еще раз повторяю: страны Балтии никогда не предоставляли свое воздушное пространство и территории для ударов беспилотников по целям в России», — цитирует Ругинене «Интерфакс» со ссылкой на портал Lrytas.

Глава литовского правительства акцентировала, что позиция Вильнюса, Риги и Таллина по этому вопросу остается неизменной и принципиальной. Речь идет о полном неучастии в подобных операциях с самого начала конфликта.

Ранее бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014−2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард заявил, что прибалтийские государства не смогут помешать украинским дронам пролетать через их воздушное пространство в сторону России, если Киев решит запустить такую операцию. По его словам, Латвия, Эстония и Литва просто не располагают техническими возможностями, чтобы заблокировать или перехватить все беспилотники.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше