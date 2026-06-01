В Литве опровергли причастность стран Балтии к атакам БПЛА на РФ

«Мы сделали очень четкое и ответственное заявление. И я еще раз повторяю: страны Балтии никогда не предоставляли свое воздушное пространство и территории для ударов беспилотников по целям в России», — цитирует Ругинене «Интерфакс» со ссылкой на портал Lrytas.
Глава литовского правительства акцентировала, что позиция Вильнюса, Риги и Таллина по этому вопросу остается неизменной и принципиальной. Речь идет о полном неучастии в подобных операциях с самого начала конфликта.
Ранее бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014−2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард заявил, что прибалтийские государства не смогут помешать украинским дронам пролетать через их воздушное пространство в сторону России, если Киев решит запустить такую операцию. По его словам, Латвия, Эстония и Литва просто не располагают техническими возможностями, чтобы заблокировать или перехватить все беспилотники.