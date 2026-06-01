В Челябинске скоропостижно умер полковник СКР

В Челябинске умер следователь — руководитель следственного отдела по Тракторозаводскому району Челябинска полковник юстиции Александр Колов. Он совсем немного — чуть больше двух месяцев — не дожил до 43-летия, сообщает челябинское областное управление СКР. Причина смерти не названа.